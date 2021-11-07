Температура несколько снизится: ночью 2-7° тепла, днем 7-12°.

В Украине завтра, 8 ноября, ожидается облачная с прояснениями погода.

Об этом сообщает Укргидрометцентр в Facebook.

"Ночью в западных и северных, днем в центральных областях местами небольшой дождь, в Карпатском регионе умеренные дожди, в горах с мокрым снегом. Ночью и утром в южной части местами туман. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с", – говорится в сообщении.

Температура ночью 2-7° тепла, днем 7-12°, в южной части ночью 4-9° тепла, днем 12-17°.

Погода в Киеве 8 ноября

Читайте такжеВ Украине объявили I уровень опасности: в каких областях ухудшится погода (карта)В Киеве и области понедельник будет пасмурным. Ночью местами небольшой дождь, днем без осадков.

Температура ночью 4-6° тепла, днем 8-10°.

Напомним, согласно прогнозу, 7 ноября температура в Украине продолжит снижаться. Похолодание затронет все уголки страны, включая южные области. Холоднее всего будет на Западе и Севере, где температура не поднимется выше +10°...+12°. В Ивано-Франковской области – дожди.

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Автор: Тамара Отовская