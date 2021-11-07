Погода в Украине сегодня в некоторых регионах будет чрезвычайно пожароопасная, поделились в ГСЧС.

Синоптики предупредили, что в воскресенье, 7 ноября, в ряде областей Украины будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"По данным Укргидрометцентра, 7 ноября в Винницкой и большинстве районов Хмельницкой, Черновицкой, Ровенской, Волынской и Донецкой областей чрезвычайный уровень пожарной опасности", – говорится в сообщении.

Читайте такжеПервый снег в Киеве выпадет уже через несколько дней: синоптики обновили прогнозРанее УНИАН сообщал, что 7 ноября температура в Украине продолжит снижаться.

Похолодание затронет все уголки страны, включая южные области. Холоднее всего будет на западе и севере, там температура не поднимется выше +10...+12 градусов.

В Ивано-Франковской области ожидаются дожди, а на остальной территории государства – сухая погода. В ряде областей возможна небольшая облачность.

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Авторы: Екатерина Жирий, Екатерина Присяжнюк