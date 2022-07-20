В четверг, 21 июля, в большинстве областей Украины ожидается комфортная температура, однако местами столбики термометров поднимутся до +28°...+32°. На правом берегу Днепра будет господствовать ясная и безоблачная погода, а на Левобережье ожидается небольшая облачность. В четырех областях на северо-востоке Украины, а также в крыму пройдут дожди.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +15°, днем +27°.
- Во Львове в четверг будет ясно и безоблачно. Ночью +13°, днем +27°.
- В Луцке - ясно и безоблачно, ночью +11°, днем +27°.
- В Ривне в четверг ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +10°, днем +25°.
- В Тернополе 21 июля ночью будет +12°, днем +26°, ясно и безоблачно.
- В Хмельницком будет ясно и безоблачно, ночью +11°, днем +24°.
- В Ивано-Франковске завтра будет ясно и безоблачно, ночью +13°, днем +28°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +15°...+32°, ясно и безоблачно.
- В Черновцах в четверг - ясно и безоблачно, ночью +16°, днем +28°.
- В Виннице завтра будет +14°...+26°, ясно и безоблачно.
- В Житомире в четверг будет ночью +12°, днем +25°, ясно и безоблачно.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +24°.
- В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +27°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +13°...+21°, легкий дождь.
- В Одессе 21 июля - ясно и безоблачно, температура ночью +19°, днем +28°.
- В Херсоне в четверг ночью +16°, днем +28°, ясно и безоблачно.
- В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +28°.
- В Запорожье температура ночью +15°, днем +25°, небольшая облачность.
- В Сумах температура воздуха составит +11°...+18°, пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь.
- В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +13°, днем +21°, небольшой дождь.
- В Днепре температура ночью будет +14°, днем +25°, небольшая облачность.
- В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +14°...+25°, легкий дождь.
- В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +13°, днем +23°.
- В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +13°, днем +23°.
Народные приметы на 21 июля
21 июля - Прокопа великомученика. Если черники в лесу спелые - то поспела и рожь, богатый будет урожай.