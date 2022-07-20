21 июля в большинстве обалстей Украины будет не холодно и не жарко / фото Albrecht Fietz, Pixabay

В четверг, 21 июля, в большинстве областей Украины ожидается комфортная температура, однако местами столбики термометров поднимутся до +28°...+32°. На правом берегу Днепра будет господствовать ясная и безоблачная погода, а на Левобережье ожидается небольшая облачность. В четырех областях на северо-востоке Украины, а также в крыму пройдут дожди.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +15°, днем +27°.
  • Во Львове в четверг будет ясно и безоблачно. Ночью +13°, днем +27°.
  • В Луцке - ясно и безоблачно, ночью +11°, днем +27°.
  • В Ривне в четверг ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +10°, днем +25°.
  • В Тернополе 21 июля ночью будет +12°, днем +26°, ясно и безоблачно.
  • В Хмельницком будет ясно и безоблачно, ночью +11°, днем +24°.
  • В Ивано-Франковске завтра будет ясно и безоблачно, ночью +13°, днем +28°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +15°...+32°, ясно и безоблачно.
  • В Черновцах в четверг - ясно и безоблачно, ночью +16°, днем +28°.
  • В Виннице завтра будет +14°...+26°, ясно и безоблачно.
  • В Житомире в четверг будет ночью +12°, днем +25°, ясно и безоблачно.
  • В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +24°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +12°, днем +27°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +13°...+21°, легкий дождь.
  • В Одессе 21 июля - ясно и безоблачно, температура ночью +19°, днем +28°.
  • В Херсоне в четверг ночью +16°, днем +28°, ясно и безоблачно.
  • В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +28°.
  • В Запорожье температура ночью +15°, днем +25°, небольшая облачность.
  • В Сумах температура воздуха составит +11°...+18°, пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь.
  • В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +13°, днем +21°, небольшой дождь.
  • В Днепре температура ночью будет +14°, днем +25°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +14°...+25°, легкий дождь.
  • В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +13°, днем +23°.
  • В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +13°, днем +23°.
Погода в Украине 21 июля / фото УНИАН

Народные приметы на 21 июля

21 июля - Прокопа великомученика. Если черники в лесу спелые - то поспела и рожь, богатый будет урожай.

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