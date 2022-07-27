В четверг, 28 июля, в Киеве ожидается теплая погода без осадков.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Так, ночью столбики термометров в столице опустятся до +17°, а днем воздух максимально прогреется до комфортной температуры в +26°. Без осадков. В первой половине дня ожидается ясная и безоблачная погода, а затем появится облачность.
Ветер в Киеве 28 июля будет северо-западный, а его скорость составит 2,5 - 3 м/с. Атмосферное давление 747-749 миллиметров ртутного столба.
Погода в Украине
Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +12°, днем +25°.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +13°, днем +24°.
В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +12°, днем +25°.
В Тернополе 28 июля ночью будет +14°, днем +27°, практически безоблачно.
В Хмельницком будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +25°.
В Ивано-Франковске завтра будет практически безоблачно, ночью +13°, днем +29°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +14°...+30°, ясно и безоблачно.
В Черновцах в четверг - практически безоблачно, ночью +16°, днем +28°.
В Виннице завтра будет +12°...+27°, небольшая облачность.
В Житомире в четверг будет ночью +13°, днем +26°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +27°.
В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +31°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +19°...+27°, легкий дождь.
В Одессе 28 июля - небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +29°, легкий дождь.
В Херсоне в четверг ночью +19°, днем +34°, практически безоблачно.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +33°.
В Запорожье температура ночью +21°, днем +31°, практически безоблачно.
В Сумах температура воздуха составит +17°...+25°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +29°, гроза.
В Днепре температура ночью будет +20°, днем +30°, небольшая облачность.
В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +18°...+31°.
В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +29°.
В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +30°.