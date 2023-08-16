Синоптики предупреждают об угрозе лесных пожаров.

В ряде областей на сегодня, 16 августа, объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков угроза лесных пожаров существует в Волынской, Ривненской, Тернопольской, Хмельницкой, Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской областях и в Крыму.

Справка УНИАН. Чрезвычайный уровень пожарной опасности объявляется, когда сочетаются высокая температура и сухая бездождевая погода. Это приводит к высокой вероятности возникновения и быстрому распространению лесных пожаров.

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Погода 16 августа - прогноз по Украине на сегодня

По данным Украинского гидрометцентра, сегодня в Украине ожидается небольшая облачность.

Будет преимущественно без осадков, только на Закарпатье и Прикарпатье днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь.

Ветер будет переменных направлений по скорости 3-8 м/с. Температура днем по Украине составит 27-32°, только в Карпатах будет свежее, 20-25°.

На Киевщине также будет преобладать небольшая облачность, ожидается сухая погода. Ветер будет переменных направлений, его скорость составит 3-8 м/с. Температура по области ожидается на уровне 27-32°, а в Киеве столбики термометров днем покажут 30-32°.

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