Жара в Украине не собирается сдавать позиции / коллаж УНИАН, фото depositphotos.com, flickr.com

В среду, 16 августа, жара в Украине продолжится. Облачности станет чуть больше, однако все равно температура в большинстве областей поднимется до +30°...+34°. На Прикарпатье и в Закарпатской области ожидаются дожди, которые чуть-чуть снизят столбики термометров, до +26°...+29°. На остальной территории будет сухо. Об этом сообщает Погода УНИАН

  • В Киеве завтра будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью +19°, днем +32°.
  • Во Львове в среду будет облачно с прояснениями. Ночью +18°, днем +28°.
  • В Луцке будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +32°.
  • В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +18°, днем +32°.
  • В Тернополе 16 августа ночью будет +20°, днем +31°, облчно с прояснениями.
  • В Хмельницком завтра в течение дня будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +32°.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +28°, дождь.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +19°, днем +29°, небольшая облачность, возможен дождь.
  • В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью +19°, днем +26°.
  • В Виннице завтра будет +17°...+33°, небольшая облачность.
  • В Житомире в среду будет ночью +18° днем +31°, практически безоблачно.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +16°...+30°, небольшая облачность.
  • В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +21°, днем +29°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +32°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +19°...+27°.
  • В Одессе 16 августа - небольшая облачность, температура ночью +22°, днем +30°.
  • В Херсоне в среду ночью будет +20°, днем +33°, небольшая облачность.
  • В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +34°.
  • В Запорожье температура ночью +20°, днем +30°, ясно и безоблачно.
  • В Сумах завтра температура воздуха составит +15°...+27°, небольшая облачность.
  • В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +17°, днем +28°.
  • В Днепре температура ночью будет +20°, днем +29°, ясно и безоблачно.
  • В Симферополе в среду будет ясно и безоблачно, +20°...+29°.
  • В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +17°, днем +30°.
  • В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +30°.
16 августа в Украине по-прежнему будет очень жарко / фото УНИАН

Приметы погоды 16 августа

16 августа - Исааков день. Если ветер с вихрями - ожидай снежную зиму.

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