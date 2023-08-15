В среду, 16 августа, жара в Украине продолжится. Облачности станет чуть больше, однако все равно температура в большинстве областей поднимется до +30°...+34°. На Прикарпатье и в Закарпатской области ожидаются дожди, которые чуть-чуть снизят столбики термометров, до +26°...+29°. На остальной территории будет сухо. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет ясно и безоблачно. Температура воздуха ночью +19°, днем +32°.
- Во Львове в среду будет облачно с прояснениями. Ночью +18°, днем +28°.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +32°.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +18°, днем +32°.
- В Тернополе 16 августа ночью будет +20°, днем +31°, облчно с прояснениями.
- В Хмельницком завтра в течение дня будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +32°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +28°, дождь.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +19°, днем +29°, небольшая облачность, возможен дождь.
- В Черновцах в среду - облачно с прояснениями, ночью +19°, днем +26°.
- В Виннице завтра будет +17°...+33°, небольшая облачность.
- В Житомире в среду будет ночью +18° днем +31°, практически безоблачно.
- В Чернигове столбики термометров покажут +16°...+30°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +21°, днем +29°.
- В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +32°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +19°...+27°.
- В Одессе 16 августа - небольшая облачность, температура ночью +22°, днем +30°.
- В Херсоне в среду ночью будет +20°, днем +33°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +34°.
- В Запорожье температура ночью +20°, днем +30°, ясно и безоблачно.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +15°...+27°, небольшая облачность.
- В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +17°, днем +28°.
- В Днепре температура ночью будет +20°, днем +29°, ясно и безоблачно.
- В Симферополе в среду будет ясно и безоблачно, +20°...+29°.
- В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +17°, днем +30°.
- В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +30°.
Приметы погоды 16 августа
16 августа - Исааков день. Если ветер с вихрями - ожидай снежную зиму.