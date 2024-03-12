несмотря на осадки, температура в Украине будет довольно высокой.

В ближайшие дни часть Украины охватят дожди и даже мокрый снег. Об этом в комментарии Телеграфу рассказал синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич.

По его словам, атмосферное давление на большей части Европейского континента остается высоким, поэтому в ближайшие дни существенных осадков в Украине не ожидается, но есть нюанс.

"Только в западных и южных областях в период с 12 по 15 марта погодные условия будут неустойчивыми вследствие влияния атмосферных фронтов с Балканского полуострова и Черного моря. Здесь пройдут дожди, временами мокрый снег. Ночью и утром местами возможны туманы", - сообщил синоптик.

По его данным, температурный фон в целом по Украине ожидается высоким. Прохладно будет в ближайшие трое суток, 12-14 марта, только на севере Левобережья. Сюда, по словам Кибальчича, будет распространяться более холодный воздух по периферии азиатского малоподвижного антициклона, поэтому ночью температура будет опускаться до -4...-9°С, однако днем воздух будет быстро прогреваться до плюсов.

"В западных, южных и центральных областях значительно теплее будет как ночью, так и днем. Минимальные значения температуры ожидаются в пределах -1...+5°С, максимальные днем около +6...+11°С", - рассказал эксперт по погоде.

Когда в Украину вернется настоящее весеннее тепло до +15° - прогноз

О том, что в ближайшие дни в Украине будет дождливо, свидетельствуют и данные Погода УНИАН. По прогнозу, погода начнет стабилизироваться на выходных. В частности, в субботу, 16 марта, ожидается один из самых теплых дней из ближайшей перспективы. Температура в Украине в конце недели уже будет повышаться до +10°...+15°.

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