Несмотря на осадки, температура в Украине будет выше нормы.

На этой неделе в Украине ожидается изменение погоды. Об этом говорит синоптик Игорь Кибальчич, пишет "Метеопрог".

В начале второй декады месяца погода в нашей стране начнет меняться вследствие развития циклоничности над Центральной и Южной Европой, пояснил синоптик.

По его данным, ожидаются дожди и мокрый снег. Наиболее интенсивными осадки будут в западных областях и в Крыму.

Видео дня

"Температура воздуха сохранится выше нормы, только в начале недели на севере Левобережья прогнозируются ночные морозы местами до -8 °С", - прогнозирует Игорь Кибальчич.

Погода 11 марта

В начале недели в западных областях местами пройдут небольшие, временами умеренные дожди, в Карпатах осадки будут с мокрым снегом. Днем в западной части отдельные порывы ветра будут достигать 15-17 м/с. Температура воздуха в западных и южных регионах составит +7...+12 °С. В центральных, восточных и северных областях будет +2...+7 °С.

Погода 12 марта

Во вторник, 12 марта, на Правобережной части Украины ожидается неустойчивая погода. Пройдут дожди, местами с мокрым снегом. В Карпатах осадки будут значительными, местами ожидаются туманы. На Левобережье страны будет преимущественно без осадков. Температура ночью +1...+6 °С, в северных и восточных областях ожидается мороз до -3...-8 °С. Днем столбики термометров покажут +3...+8 °С, а в южной половине и на Закарпатье воздух прогреется до +10...+13 °С.

Погода 13 марта

"В среду, 13 марта, в большинстве регионов Украины, за исключением Крыма, Луганской и Сумской областей, пройдут дожди и мокрый снег. Местами налипание мокрого снега, на дорогах ночью местами гололедица, в западных областях туманы", - прогнозирует Игорь Кибальчич.

Ветер будет восточный, 5-0 м/с, в Приазовье отдельные порывы будут достигать 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +1...+7 °С, в восточных и северных областях еще будут небольшие морозы, -4...+1 °С. Днем ожидается +3...+8 °С, а на юге и в Крыму местами разогреет до +12...+17 °С.

Штормовое предупреждение в Украине

На сегодня, 11 марта, во Львове и Львовской области объявили І уровень опасности. По данным синоптиков, днем ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Вас также могут заинтересовать новости: