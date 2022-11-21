Укргидрометцентр предупреждает о тумане и гололедице на дорогах.

Во вторник, 22 ноября, во многих областях Украины ожидаются неблагоприятные погодные условия. В частности, синоптики Укргидрометцентра предупреждают о тумане и гололедице на дорогах.

"22 ноября в западных, северных и большинстве центральных областей на дорогах гололедица, ночью в западных областях туман, видимость 200-500 метров",- говорится в предупреждении.

Как отмечается, объявлен I уровень опасности, желтый.

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"Погодные условия приведут к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах", - предупредили синоптики.

Изменение погоды в Украине

Как сообщает Погода УНИАН, в ближайшую неделю украинцев ждет нестабильная погода с температурными "качелями" и периодическими дождями. Наиболее сильно перепады температуры будут заметны на Левобережье. Практически всю неделю в Украине ожидается пасмурная погода с минимальным количеством солнца.

По данным синоптика Натальи Диденко, 22 ноября циклон, который сейчас влияет на погоду в Украине, начнет покидать территорию нашей страны. Из-за этого ожидается уменьшение количества осадков, а местами температура будет подниматься до почти весенних показателей.

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