Комиссионные обследования для установления последствий непогоды и нанесенного ущерба продолжаются.

Наводнение на Буковине нанесло ущерб на десятки миллионов гривень.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как сообщается, по мнению местных чиновников, убытки должны компенсировать из государственного бюджета.

Непогода в Черновицкой области

Как сообщал Погода УНИАН, в воскресенье стремительный поток воды и грязи после мощного ливня затопил 17 сел. Улицы превратились в реки. Дороги размыло, урожай уничтожен.

На местах подтоплений работают сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Черновицкой области.

По данным ГСЧС, частично повреждены дороги местного значения общей протяженностью около 30 км и дорожное покрытие 19 мостов в 29 населенных пунктах (проезд к населенным пунктам обеспечен).

Жертв и пострадавших в результате непогоды нет.

"По состоянию на 17:00 21 июня, работы по откачке воды из колодцев и подвалов завершен, подразделениями ГСЧС за сутки откачано 2 тыс. 560 кубических метров воды (с начала работ - 3 тыс. 720 тыс. кубических метров воды)", - добавили в пресс-службе.

Комиссионные обследования для установления последствий непогоды и нанесенного ущерба продолжаются.

Крестьяне до сих пор расчищают заиленные дома и жалуются, что остались без запасов продовольствия, вещей и мебели.

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Авторы: Екатерина Лиманская, Наталья Ничишина