В Черновицкой области и Днепре из-за непогоды остаются подтопленными более 240 жилых домов и домохозяйств.
Как сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, днем 20 июня в Черновицком районе в результате ливня подтопило 80 жилых домов в 8 населенных пунктах, 150 приусадебных участков в 17 населенных пунктах.
Также были частично повреждены дороги местного значения общей протяженностью около 30 км и дорожное покрытие 9 мостов в 29 населенных пунктах (проезд к населенным пунктам обеспечен).
Жертв и пострадавших в результате непогоды нет.
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По состоянию на 7:00 21 июня уровень воды постепенно снижается, остаются подтопленными подвальные помещения в 29 жилых домах и 87 приусадебных участков в 15 населенных пунктах, частично остается без электроснабжения с. Окно.
К ликвидации последствий непогоды от ГСЧС привлекались 35 человек и 18 единиц техники, работы продолжаются.
Комиссионные обследования для установления последствий непогоды и нанесенного ущерба продолжаются.
В Днепре в результате ливней 17-18 июня остаются частично подтопленными 23 частных жилых дома и 102 домохозяйства. Со 2 июня всего было частично подтоплено 109 частных жилых домов и 200 домохозяйств.
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