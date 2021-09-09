До конца сентября в Украине будут наблюдаться температурные "качели".

В ближайшие дни в Украине сохранится теплая погода. Но уже, начиная с 20-х чисел сентября, начнутся температурные "качели": сначала похолодает, потом снова кратковременно потеплеет, а закончится месяц холодами.

Об этом рассказал "Сегодня" народный синоптик Леонид Горбань.

По его словам, существенно похолодает к 20 сентября, температура днем будет всего 10-12 градусов. Синоптик прогнозирует, что снижение температуры будет кратковременным, как и последующее за ним потепление.

"К тому же зарядят дожди, так что без зонтов, курток и непромокаемой обуви не обойтись. Но среди осенней слякоти ушедшее лето пошлет нам последнее "прости": 21-23-го небо прояснится и днем потеплеет до 17-19 градусов. В конце месяца снова наступит сухая прохлада, днем 10-12, ночью 5 градусов", – сказал Леонид Горбань.

Когда в Украине похолодает?

Напомним, согласно прогнозам, похолодание начнет возвращаться в Украину с 14 сентября. В этот день в западных и северных областях ожидаются дожди, а температура воздуха составит +19°...+22°.

В последующие дни температура продолжит постепенно снижаться. Уже к 19 сентября в западных и северных регионах ожидается +15°...+17°, на востоке и в центре до +20° максимум, на юге +21°.

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Автор: Екатерина Лиманская