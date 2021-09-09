Сейчас в Украине установилась теплая и солнечная погода. Изменения погоды не стоит ждать раньше следующей недели.

В ближайшие дни в Украине сохранится теплая погода. Температура будет подниматься до +25°, а на юго-востоке местами даже до +28°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозам, похолодание начнет возвращаться в Украину с 14 сентября. В этот день в западных и северных областях ожидаются дожди, а температура воздуха составит +19°...+22°.

Температура в Украине будет снижаться постепенно и уже 16 сентября похолодание почувствуют и жители центральных, восточных и южных областей. На западе в центре и на востоке ожидается +20°...+22°, на севере - прохладнее всего, до +19°, на юге тоже похолодает, но все еще будет +22°...+25°.

В последующие дни температура продолжит постепенно снижаться. Уже к 19 сентября в западных и северных регионах ожидается +15°...+17°, на востоке и в центре до +20° максимум, на юге +21°.

Напомним, до конца текущей недели в Украине будет сухо, ясно, малооблачно. Погода будет стабильной, без особой динамики и значительных негативных явлений, кроме заморозков. На выходные в Украине ночью ожидается +7... +13 градусов.

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Автор: Екатерина Лиманская