В ближайшие дни в Украине сохранится теплая погода. Температура будет подниматься до +25°, а на юго-востоке местами даже до +28°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Согласно прогнозам, похолодание начнет возвращаться в Украину с 14 сентября. В этот день в западных и северных областях ожидаются дожди, а температура воздуха составит +19°...+22°.
Температура в Украине будет снижаться постепенно и уже 16 сентября похолодание почувствуют и жители центральных, восточных и южных областей. На западе в центре и на востоке ожидается +20°...+22°, на севере - прохладнее всего, до +19°, на юге тоже похолодает, но все еще будет +22°...+25°.
В последующие дни температура продолжит постепенно снижаться. Уже к 19 сентября в западных и северных регионах ожидается +15°...+17°, на востоке и в центре до +20° максимум, на юге +21°.
Напомним, до конца текущей недели в Украине будет сухо, ясно, малооблачно. Погода будет стабильной, без особой динамики и значительных негативных явлений, кроме заморозков. На выходные в Украине ночью ожидается +7... +13 градусов.
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