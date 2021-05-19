Перед ударом стихии очевидцы засняли гигантские черные грозовые тучи.

Американский штат Техас накрыл шторм - без света остались тысячи домов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Перед ударом стихии очевидцы засняли гигантские черные грозовые тучи. Случаются они редко, но их считают самыми опасными из четырех категорий шторма. Потому что они приносят с собой мощные ливни, обильный град, сильный ветер и даже могут формировать торнадо.

Из-за дождей залило дороги, повреждены линии электропередачи, и без света остаются тысячи домов.

Власти просят людей не покидать домов при такой непогоде.

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Автор: Денис Прядко