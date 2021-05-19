Власти просят людей не покидать дома / скриншот из видео
Американский штат Техас накрыл шторм - без света остались тысячи домов.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Перед ударом стихии очевидцы засняли гигантские черные грозовые тучи. Случаются они редко, но их считают самыми опасными из четырех категорий шторма. Потому что они приносят с собой мощные ливни, обильный град, сильный ветер и даже могут формировать торнадо.
Из-за дождей залило дороги, повреждены линии электропередачи, и без света остаются тысячи домов.
Власти просят людей не покидать домов при такой непогоде.
Американский штат Техас накрыл шторм - без света остались тысячи домов
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