Благодаря осадкам в ряде областей температура будет не выше +23...+26 градусов.

Накануне выходных, 9 августа, в Украине сохранится нормальная летняя температура воздуха, а в трех областях вероятны сильные ливни. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"В большинстве областей ожидается в течение дня +25...+29 градусов, традиционно выше - в южной части, до +28...+32 градусов", - рассказала она.

А вот на западе Украины, по словам Наталки Диденко, воздух из-за дождей с грозами будет свежее, днем ожидается +23...+26 градусов.

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"Эти дожди на Львовщине, Закарпатье и Ивано-Франковщине могут временами переходить в сильные ливни", - предостерегла синоптик.

Вечером в пятницу западные дожди дойдут до Житомирской, Винницкой, Черкасской и Одесской областей. На остальной территории Украины удержится сухая погода.

В Киеве, по прогнозу Наталки Диденко, 9-го августа также ожидается погода малооблачная, солнечная и сухая. В течение дня максимальная температура воздуха составит +27...+28 градусов.

Жара в Украине - последние данные

По последним прогнозам, ближайшие 10 дней сильной жары в Украине не будет, а вот 18 числа "жары и Украине хватит". Об этом ранее сообщала синоптик Наталья Диденко. Какой именно будет температура, она не уточнила, однако +38...+40 не ожидается.

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