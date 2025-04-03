А уже в субботу погода резко изменится.

Накануне выходных, 4 апреля, погода порадует украинцев теплом. Об этом говорит синоптик Наталья Диденко. А уже в субботу погода значительно ухудшится.

"Пятница окажется замечательным синоптическим днем - подарком, а, скорее, очковтирательством, перед резким похолоданием", - сказала она.

Так, по ее прогнозу, завтра максимальная температура воздуха составит в течение дня +12...+19 градусов. Прохладнее будет только в прибрежных районах, где столбики термометров покажут +10...+14 градусов.

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"В большинстве областей Украины ожидается сухая погода с солнышком, только в южной части задержатся облака и предполагается периодический дождь", - сообщила Наталья Диденко.

В Киеве, по ее словам, завтра также будет замечательная солнечная теплая погода с температурой воздуха до +18 градусов.

В Украину идет похолодание - что известно

Ухудшение погодных условий прогнозируется в Украине на ближайшие выходные. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что похолодание начнется уже в субботу, 5 апреля, и первыми его почувствуют жители западных, северных и отдельных центральных областей.

По ее данным, в западных регионах в этот день возможен снег, однако значительные осадки ожидаются в воскресенье, 6 апреля.

Кроме того, она предупредила о сильном ветре в воскресенье и добавила, что период похолодания продлится в течение всей следующей недели.

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