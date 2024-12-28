Днем столбики термометров покажут ноль градусов или небольшой "плюс".

В субботу, 28 декабря, украинцев ждет пасмурная и не очень холодная погода без существенных осадков. Об этом сообщает Погода УНИАН. Днем по всей старне будет ноль или небольшой "плюс". Легкий дождик ожидается лишь в районе Черкасс.

На западе Украины столбики термометров сегодня покажут 0°...+2°. Тут будет пасмурно, однако существенных осадков не ожидается. На Закарпатье воздух прогреется до +4°, а жителей порадуют солнечные прояснения.

На севере Украины 28 декабря также будет пасмурно и сухо. Тут температура в течение дня будет не выше +1°...+2°.

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На востоке Украины сегодня будет прохоаднее всего. Днем тут ожидается 0°...+1°. Будет пасмурно, но осадков ждать не стоит.

В центральной части страны могут покапать небольшие дожди, наибольшая их вероятность в Черкасской области. День будет пасмурный, а температура ожидается такой же, как ин а севере страны, +1°...+2°.

Жителей юга Украины сегодня тоже ждет пасмурная погода без существенных осадков. Тут температура днем повысится до 0°...+2°.

28 декабря - какой сегодня праздник, приметы погоды

28 декабря - день Трифона. Какая сегодня погода, такая же погода будет и в марте. Если небо во время заката красное, то будет снегопад. Если ветер сильный, то скоро начнутся морозы.

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