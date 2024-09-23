Летняя погода в столице продолжается.

Во вторник, 24 сентября, температура в Киеве повысится на пару градусов, по сравнению с предыдущим днем. Об этом свидетельствует прогноз Погода УНИАН.

Ночью в столице будет +13°...+15°, а днем воздух прогреется до летних +26°. В Киеве ожидается ясный и безоблачный день без намека на осадки.

Ветер во вторник изменит направление на юго-восточное, его скорость будет 7-12 м/с. Атмосферное давление стабильное, но немного пониженное, 749-750 миллиметров ртутного столба.

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Погода 24 сентября - прогноз по Украине

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +11°, днем +25°.

В Луцке будет ясно и безоблачно, ночью +11°, днем +26°.

В Ривне завтра ожидается практически безоблачная погода, ночью +11°, днем +26°.

В Тернополе 24 сентября ночью будет +12°, днем +26°, ясно и безоблачно.

В Хмельницком в течение дня будет ясно и безоблачно, ночью +12°, днем +25°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +26°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +12°, днем +25°, облачно с прояснениями.

В Черновцах во вторник - практически безоблачно, ночью +13°, днем +26°.

В Виннице завтра будет +11°...+27°, ясно и безоблачно.

В Житомире во вторник ночью будет +11°, днем +28°, ясно и безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут +8°...+25°, практически безоблачно.

В Черкассах завтра будет ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +25°.

В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +28°, небольшая облачность.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +12°...+27°.

В Одессе 24 сентября - ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +23°.

В Херсоне во вторник ночью будет +13°, днем +28°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +13°, днем +29°.

В Запорожье температура ночью +14°, днем +27°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +9°, а днем +26°, ясно и безоблачно.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +10°, днем +26°.

В Днепре температура ночью будет +14°, днем +26°, небольшая облачность.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +13°...+24°.

В Краматорске завтра практически безоблачно, температура ночью +9°, днем +26°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +10°, днем +25°.

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