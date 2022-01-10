По словам синоптика Натальи Диденко, 11 января в Украине ожидается снижение температуры, порывистый ветер и гололедица на дорогах.

В ближайшие дни украинцам стоит ожидать настоящих морозов. Кое-где температура будет снижаться до -17 градусов. Похолодание начнется уже завтра, 11 января.

В этом уверена синоптик Наталья Диденко.

"Завтра похолодание уже начнется, но еще мягко", - сообщила она на своей странице в Facebook.

По данным синоптика, во вторник температура воздуха в течение дня составит -2°...-6°, на востоке -3°...+2°, в южной части около нуля, а в Крыму до +3°...+5°.

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"Ветер будет преимущественно северный, порывистый, некомфортный. Из-за похолодания укрепится гололедица на дорогах и тротуарах - осторожно!",- предупредила она.

По словам Натальи Диденко, 11 января снег возможен в Карпатах. Также осадки в виде снега или мокрого снега пройдут в восточных областях.

"А в течение 12-14 января в ночные часы может врезать до -12...-17 градусов!"- сообщила она.

Напомним, по прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, 13-14 января ожидается самая холодная погода с температурами ночью -17°...-12°, в Карпатах до -23°...-18°.

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