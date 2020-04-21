В Анголе жертвами проливных дождей стали 11 человек

Дожди затопили сотни домов.

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В результате проливных дождей, которые обрушились на столицу Анголы Луанду, 11 человек погибли, 13 пропали без вести.

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Сотни домов Луанды были затоплены, более 2 тысяч семей оказались во власти стихии, передает Xinhua со ссылкой на местные СМИ.

Местные власти сообщили, что окажут помощь населению, пострадавшему от ливней и оказавшемуся в затруднительном положении.

Напомним, тропический циклон "Гарольд" обрушился на острова Фиджи.