В Анголе жертвами проливных дождей стали 11 человек
Дожди затопили сотни домов.
В результате проливных дождей, которые обрушились на столицу Анголы Луанду, 11 человек погибли, 13 пропали без вести.
Тропический циклон "Гретель" принес непогоду в Новую Каледонию
Сотни домов Луанды были затоплены, более 2 тысяч семей оказались во власти стихии, передает Xinhua со ссылкой на местные СМИ.
Местные власти сообщили, что окажут помощь населению, пострадавшему от ливней и оказавшемуся в затруднительном положении.
Напомним, тропический циклон "Гарольд" обрушился на острова Фиджи.
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