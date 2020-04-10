Тропический циклон "Гарольд" принес непогоду на острова Тонга

10:53, 10 апреля 2020
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На островах возникли серьезные проблемы с электроснабжением.

Тропический циклон "Гарольд" принес непогоду на острова Тонга / twitter.com/TongaPolice
Тропический циклон "Гарольд" принес непогоду на острова Тонга / twitter.com/TongaPolice

Тропический циклон "Гарольд" принес ненастную погоду на острова Королевства Тонга.

Тропический циклон "Гарольд" приближается к Фиджи (фоторепортаж)

Он с порывами ветра до 260 км/ч прошел к югу от острова Тонгатапу, на котором находится столица страны - город Нукуалофа, передает Stormnews со ссылкой на RNZ Pacific.

Сильный ветер нанес ущерб растительности, возникли серьезные проблемы с электроснабжением. В силе остается предупреждение о высоких волнах и аномальном приливе.

Сейчас "Гарольд" удаляется от островов Тонга в юго-восточном направлении. В соседних странах уточняют масштабы ущерба после удара стихии. По-прежнему нет связи с отдаленными островами.

Напомним, ранее тропический циклон "Гарольд" обрушился на острова Фиджи.

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Теги: #погода#циклон
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