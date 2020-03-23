Похолодание, снег и ветер: синоптики предупреждают об ухудшении погоды в Украине
Непогода ожидается до 25 марта.
В течение ближайших дней в Украине ожидается похолодание, которое местами будет сопровождаться осадками и сильным ветром.
В Украине сегодня практически без осадков, температура до +7° (карта)
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Так, 23 марта похолодание будет сопровождаться порывами ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый), и осадками:
- в западных, северных, центральных и Харьковской областях в виде дождя и мокрого снега. Ожидается местами образования снежного покрова высотой 1-3 см, на дорогах гололедица;
- в южных, Луганской и Донецкой областях осадки преимущественно в виде дождя.
В Карпатах 23 марта небольшой снег, метели, порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье до 25 м/с, на дорогах снежные заносы, гололедица (I уровень опасности, желтый). Ожидается образование снежного покрова высотой 5-10 см, что приведет к нарушению движения транспорта на дорогах в горной местности.
24-25 марта в Украине сохранится холодная, без осадков, погода.
Напомним, в понедельник, 23 марта, в Украине местами ожидаются гололедица и сильный ветер.
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