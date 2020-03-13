В Украине объявили штормовое предупреждение на 14 марта

15:12, 13 марта 2020
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Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В субботу, 14 марта, почти по всей Украине ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

В Карпатах из-за оттепели сохраняется снеголавинная опасность

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"14 марта ночью в западных, днем в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, на выходных в Украине будет почти без осадков, в воскресенье в большинстве регионов похолодает.

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Теги: #погода#ветер#штормовое предупреждение
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