В Украине объявили штормовое предупреждение на 14 марта

Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

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В субботу, 14 марта, почти по всей Украине ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"14 марта ночью в западных, днем в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, на выходных в Украине будет почти без осадков, в воскресенье в большинстве регионов похолодает.