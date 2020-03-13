Погода на выходные: в Украине похолодает до -7° (карта)

12:00, 13 марта 2020
321
0

Похолодание ожидается по всей стране.

На выходных в Украине похолодает / УНИАН
На выходных в Украине похолодает / УНИАН

На выходных в Украине будет практически без осадков, во всех регионах похолодает. 

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу пройдет дождь, температура воздуха ночью -4°, днем +8°. В воскресенье без осадков, -5°...+2°.

В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +19° (карта)

Во Львове в субботу переменная облачность, ночью -6°, днем +5°. В воскресенье солнечно, -4°…+4°.

В Луцке в субботу ночью -4°, днем +6°, без осадков. В воскресенье ночьюи-3°, днем +4°, солнечно. 

В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха -5°...+7°. В воскресенье до -7°, облачно с прояснениями.

Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +2°, днем +16°. В воскресенье -2°...+8°.

Прогноз на 14 марта / УНИАН
Прогноз на 14 марта / УНИАН
Прогноз на 15 марта / УНИАН
Прогноз на 15 марта / УНИАН

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью -4°, днем +10°. В воскресенье -6°...+2°, переменная облачность.

В Днепре в субботу без осадков, температура ночью -1°, днем +12°. В воскресенье солнечно, температура воздуха -5°...+3°.

В Симферополе завтра без осадков, +1°...+15°. В воскресенье -5°...+8°, переменная облачность.

Жителям Мариуполя на субботу обещают пасмурную погоду, температура ночью 0°, днем +14°. В воскресенье без осадков, температура до +7°.

В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью -3°, днем +11°. В воскресенье температура до +5°, облачно с прояснениями.

В Северодонецке завтра пасмурно, температура ночью -2°, днем +11°. В воскресенье --5°...+4°, без осадков.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу переменная облачность, температура до -10°. В воскресенье солнечно, ночью -9°, днем 0°.

В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью -8°, днем +7°. В воскресенье небольшая облачность, ночью -6°, днем до +5°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до +7°. В воскресенье температура до +5°, переменная облачность.

В Сваляве завтра без осадков, +7°, в воскресенье солнечно, температура воздуха -6°…+6°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#похолодание
Читайте также
Международный женский день: лучшие поздравления с 8 марта в стихах и картинках Международный женский день: лучшие поздравления с 8 марта в стихах и картинках
Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
Седокова блеснула пышной грудью в облегающем "хищном" платье Седокова блеснула пышной грудью в облегающем "хищном" платье
В ВОЗ дали неутешительные прогнозы относительно коронавируса летом В ВОЗ дали неутешительные прогнозы относительно коронавируса летом
Ученые нашли на Марсе признаки жизни Ученые нашли на Марсе признаки жизни
Астрологи назвали 4 знака Зодиака, которые встретят любовь всей жизни этой весной Астрологи назвали 4 знака Зодиака, которые встретят любовь всей жизни этой весной
Вольфсбург - Шахтер: онлайн матча Лиги Европы Вольфсбург - Шахтер: онлайн матча Лиги Европы
Погода в Украине
Виргиния, США
+11°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
44 %
749 мм
7.8 м/с
34 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять