Погода на выходные: в Украине похолодает до -7° (карта)
Похолодание ожидается по всей стране.
На выходных в Украине будет практически без осадков, во всех регионах похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу пройдет дождь, температура воздуха ночью -4°, днем +8°. В воскресенье без осадков, -5°...+2°.
В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +19° (карта)
Во Львове в субботу переменная облачность, ночью -6°, днем +5°. В воскресенье солнечно, -4°…+4°.
В Луцке в субботу ночью -4°, днем +6°, без осадков. В воскресенье ночьюи-3°, днем +4°, солнечно.
В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха -5°...+7°. В воскресенье до -7°, облачно с прояснениями.
Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +2°, днем +16°. В воскресенье -2°...+8°.
В Харькове в субботу без осадков, температура ночью -4°, днем +10°. В воскресенье -6°...+2°, переменная облачность.
В Днепре в субботу без осадков, температура ночью -1°, днем +12°. В воскресенье солнечно, температура воздуха -5°...+3°.
В Симферополе завтра без осадков, +1°...+15°. В воскресенье -5°...+8°, переменная облачность.
Жителям Мариуполя на субботу обещают пасмурную погоду, температура ночью 0°, днем +14°. В воскресенье без осадков, температура до +7°.
В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью -3°, днем +11°. В воскресенье температура до +5°, облачно с прояснениями.
В Северодонецке завтра пасмурно, температура ночью -2°, днем +11°. В воскресенье --5°...+4°, без осадков.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу переменная облачность, температура до -10°. В воскресенье солнечно, ночью -9°, днем 0°.
В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью -8°, днем +7°. В воскресенье небольшая облачность, ночью -6°, днем до +5°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до +7°. В воскресенье температура до +5°, переменная облачность.
В Сваляве завтра без осадков, +7°, в воскресенье солнечно, температура воздуха -6°…+6°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+10°... +1°
- Днепр+17°... +2°
- Донецк+19°... +4°
- Житомир+10°... +2°
- Запорожье+19°... +4°
- Ивано-Франковск+11°... +2°
- Киев+11°... +2°
- Кировоград+15°... +3°
- Луганск+18°... +3°
- Луцк+10°... +3°
- Львов+8°... +2°
- Николаев+17°... +5°
- Одесса+17°... +6°
- Полтава+12°... +3°
- Ровно+10°... +2°
- Симферополь+18°... +5°
- Сумы+10°... +2°
- Тернополь+8°... +2°
- Харьков+12°... +2°
- Херсон+17°... +5°
- Хмельницкий+9°... +2°
- Черкассы+12°... +4°
- Чернигов+11°... +1°
- Черновцы+13°... +3°