Погода на выходные: в Украине похолодает до -7° (карта)

Похолодание ожидается по всей стране.

На выходных в Украине похолодает / УНИАН

На выходных в Украине будет практически без осадков, во всех регионах похолодает.

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу пройдет дождь, температура воздуха ночью -4°, днем +8°. В воскресенье без осадков, -5°...+2°.

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Во Львове в субботу переменная облачность, ночью -6°, днем +5°. В воскресенье солнечно, -4°…+4°.

В Луцке в субботу ночью -4°, днем +6°, без осадков. В воскресенье ночьюи-3°, днем +4°, солнечно.

В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха -5°...+7°. В воскресенье до -7°, облачно с прояснениями.

Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью +2°, днем +16°. В воскресенье -2°...+8°.

Прогноз на 14 марта / УНИАН

Прогноз на 15 марта / УНИАН

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью -4°, днем +10°. В воскресенье -6°...+2°, переменная облачность.

В Днепре в субботу без осадков, температура ночью -1°, днем +12°. В воскресенье солнечно, температура воздуха -5°...+3°.

В Симферополе завтра без осадков, +1°...+15°. В воскресенье -5°...+8°, переменная облачность.

Жителям Мариуполя на субботу обещают пасмурную погоду, температура ночью 0°, днем +14°. В воскресенье без осадков, температура до +7°.

В Краматорске в субботу без осадков, температура ночью -3°, днем +11°. В воскресенье температура до +5°, облачно с прояснениями.

В Северодонецке завтра пасмурно, температура ночью -2°, днем +11°. В воскресенье --5°...+4°, без осадков.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу переменная облачность, температура до -10°. В воскресенье солнечно, ночью -9°, днем 0°.

В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью -8°, днем +7°. В воскресенье небольшая облачность, ночью -6°, днем до +5°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до +7°. В воскресенье температура до +5°, переменная облачность.

В Сваляве завтра без осадков, +7°, в воскресенье солнечно, температура воздуха -6°…+6°.

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