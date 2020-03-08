В Киеве объявлен желтый уровень опасности

17:58, 8 марта 2020
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Специалисты советуют водителям во время управления автомобилем в тумане быть особенно внимательными на дороге.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

В Киеве синоптики предупреждают о тумане ближайшей ночью.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на Укргидрометцентр.

Теплая погода установила в Киеве два температурных рекорда

"9 марта ночью и утром туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности - желтый)", - говорится в сообщении.

Специалисты советуют водителям во время управления автомобилем в тумане быть особенно внимательными на дороге.

Ранее украинский синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды на понедельник, 9 марта.

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Теги: #Киев#погода#погода в Киеве
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