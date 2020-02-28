Погода на сегодня: в Украине похолодает, местами пройдут дожди (карта)
Осадки ожидаются на востоке и юге Украины.
Согласно данным Погода УНИАН, 28 февраля в Украине похолодает, местами пройдут дожди.
Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на март
Прогноз погоды в Украине. На востоке пройдут дожди, температура ночью до -4°, днем до +10°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -1°, днем до +9°.
На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до -4°, днем до +8°.
В северных областях пасмурно. Температура ночью до -3°, днем до +6°. В центре почти без осадков, температура ночью до -3°, днем до +7°.
Согласно народному прогнозу, 28 февраля - Онисима. С сегодняшнего дня зима с весной начинают борьбу: "Кому идти вперед, а кому вспять повернуть".
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Погода в Украине
- Винница+7°... -3°
- Днепр+8°... -2°
- Донецк+8°... -4°
- Житомир+6°... -2°
- Запорожье+9°... -1°
- Ивано-Франковск+6°... -2°
- Киев+6°... -3°
- Кировоград+6°... -3°
- Луганск+9°... -4°
- Луцк+6°... -1°
- Львов+4°... -2°
- Николаев+10°... -1°
- Одесса+10°... +2°
- Полтава+5°... -2°
- Ровно+5°... -3°
- Симферополь+8°... +1°
- Сумы+5°... -4°
- Тернополь+5°... -3°
- Харьков+7°... -3°
- Херсон+9°... -2°
- Хмельницкий+5°... -2°
- Черкассы+7°... -1°
- Чернигов+5°... -2°
- Черновцы+8°... 0°
Виргиния, США
0°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
Ощущается как:-4 °
Влажность:38 %
Давление:753 мм
Ветер: 6.2 м/с
Вероятность осадков:7 %
Восход:06:44
Закат18:01
Видимость:16 км
Фаза луны:
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