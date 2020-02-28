Погода на сегодня: в Украине похолодает, местами пройдут дожди (карта)

08:00, 28 февраля 2020
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Осадки ожидаются на востоке и юге Украины.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 28 февраля в Украине похолодает, местами пройдут дожди. 

Укргидрометцентр опубликовал прогноз погоды на март

Прогноз погоды в Украине. На востоке пройдут дожди, температура ночью до -4°, днем до +10°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -1°, днем до +9°.

На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до -4°, днем до +8°.

В северных областях пасмурно. Температура ночью до -3°, днем до +6°. В центре почти без осадков, температура ночью до -3°, днем до +7°.

Прогноз на 28 февраля / УНИАН
Прогноз на 28 февраля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 28 февраля - Онисима. С сегодняшнего дня зима с весной начинают борьбу: "Кому идти вперед, а кому вспять повернуть".

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь
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