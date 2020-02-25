Завтра в Украине потеплеет до +15°, местами пройдут дожди (видеопрогноз)

16:30, 25 февраля 2020
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На юге потеплеет до +15°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 26 февраля в Украине местами пройдут дожди. 

В Украине из-за непогоды обесточены более 500 населенных пунктов

Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +4°, днем до +10°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +4°, днем до +15°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до -2°, днем до +15°.

В северных областях без осадков. Температура ночью до +3°, днем до +11°. В центре практически без осадков, температура ночью до +3°, днем до +14°.

Согласно народному прогнозу, 26 февраля - день Святого Мартиниана. Снег тает - весна будет теплой. Если плохая погода - холодная и затяжная весна.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь#потепление
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