Завтра в Украине потеплеет до +15°, местами пройдут дожди (видеопрогноз)
На юге потеплеет до +15°.
Согласно данным Погода УНИАН, 26 февраля в Украине местами пройдут дожди.
В Украине из-за непогоды обесточены более 500 населенных пунктов
Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +4°, днем до +10°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +4°, днем до +15°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до -2°, днем до +15°.
В северных областях без осадков. Температура ночью до +3°, днем до +11°. В центре практически без осадков, температура ночью до +3°, днем до +14°.
Согласно народному прогнозу, 26 февраля - день Святого Мартиниана. Снег тает - весна будет теплой. Если плохая погода - холодная и затяжная весна.
Прогноз погоды в Украине на среду, 26 февраля
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Погода в Украине
- Винница+5°... +1°
- Днепр+7°... +1°
- Донецк+5°... -2°
- Житомир+4°... +3°
- Запорожье+8°... +2°
- Ивано-Франковск+11°... 0°
- Киев+6°... +2°
- Кировоград+7°... +1°
- Луганск+6°... -1°
- Луцк+7°... +4°
- Львов+8°... +4°
- Николаев+8°... +4°
- Одесса+8°... +4°
- Полтава+7°... +1°
- Ровно+5°... +4°
- Симферополь+7°... +3°
- Сумы+4°... 0°
- Тернополь+6°... +2°
- Харьков+6°... 0°
- Херсон+7°... +3°
- Хмельницкий+6°... +2°
- Черкассы+6°... +1°
- Чернигов+6°... +2°
- Черновцы+13°... +4°
Виргиния, США
+9°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+7 °
Влажность:80 %
Давление:750 мм
Ветер: 2.7 м/с
Вероятность осадков:71 %
Восход:06:48
Закат17:57
Видимость:16 км
Фаза луны:
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