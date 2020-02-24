На Одессу надвигается пыльная буря (фото)

По состоянию на 14:00 в Одессе из-за сильного ветра, скорость которого составляет 30-35 м/с, повалены 147 деревьев во всех районах города.

В Одессе ветер усиливается / фото Думская

С моря на Одессу надвигается пыльная буря.

Как пишет Думская, ветер усиливается. Он дует с северо-запада, скорость 16 м/с, порывы — до 24 м/с.

"Это восемь-девять баллов по шкале Бофорта — очень крепкий шторм", - отмечается в сообщении.

С моря надвигается буря / фото Думская

Будьте осторожны!

Как сообщал ранее УНИАН, в понедельник утром, 24 февраля, в Одессе и области начался сильный ураган, из-за чего произошло множество ЧП в различных уголках региона. В результате погибла пенсионерка.

Ранее синоптик рассказала, что в Украине ожидается штормовой ветер, дождь и снег, которые пригонит циклон "Юлия", а завтра, 25 феврали, с запада Европы очередной циклон принесет атмосферный фронт.

Также мы писали, что синоптики предупредили о шторме и волнах в 4 метра на Черном и Азовском морях.

Власти просят жителей не выходить из дома без особой необходимости, быть предельно острожными на улицах, не парковать автомобили под деревьями и пр.