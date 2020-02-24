На Одессу надвигается пыльная буря (фото)

16:56, 24 февраля 2020
504
0

По состоянию на 14:00 в Одессе из-за сильного ветра, скорость которого составляет 30-35 м/с, повалены 147 деревьев во всех районах города.

В Одессе ветер усиливается / фото Думская
В Одессе ветер усиливается / фото Думская

С моря на Одессу надвигается пыльная буря.

Как пишет Думская, ветер усиливается. Он дует с северо-запада, скорость 16 м/с, порывы — до 24 м/с.

"Это восемь-девять баллов по шкале Бофорта — очень крепкий шторм", - отмечается в сообщении.

С моря надвигается буря / фото Думская
С моря надвигается буря / фото Думская

Будьте осторожны!

Как сообщал ранее УНИАН, в понедельник утром, 24 февраля, в Одессе и области начался сильный ураган, из-за чего произошло множество ЧП в различных уголках региона. В результате погибла пенсионерка. 

Ранее синоптик рассказала, что в Украине ожидается штормовой ветер, дождь и снег, которые пригонит циклон "Юлия", а завтра, 25 феврали, с запада Европы очередной циклон принесет атмосферный фронт. 

Также мы писали, что синоптики предупредили о шторме и волнах в 4 метра на Черном и Азовском морях.

Власти просят жителей не выходить из дома без особой необходимости, быть предельно острожными на улицах, не парковать автомобили под деревьями и пр.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ураган#погода в Одессе#непогода в Украине#песчаная буря#новости Одессы
Читайте также
"Как перекосило": 64-летняя Долина шокировала сеть изуродованным лицом (фото) "Как перекосило": 64-летняя Долина шокировала сеть изуродованным лицом (фото)
Названы самые бесчувственные знаки Зодиака Названы самые бесчувственные знаки Зодиака
Астрологи рассказали, кого из знаков Зодиака ждет невероятная удача в марте Астрологи рассказали, кого из знаков Зодиака ждет невероятная удача в марте
Сегодня пятница - специальная подборка тостов для тёплой компании от УНИАН Сегодня пятница - специальная подборка тостов для тёплой компании от УНИАН
Гороскоп на 17 февраля: астрологи рассказали, кого сегодня ждет успех, а кому – не повезет Гороскоп на 17 февраля: астрологи рассказали, кого сегодня ждет успех, а кому – не повезет
Астрологи назвали три знака Зодиака, которых ждет невероятный успех весной Астрологи назвали три знака Зодиака, которых ждет невероятный успех весной
Гороскоп на 20 февраля: астрологи рассказали, что ждет сегодня каждый знак Зодиака Гороскоп на 20 февраля: астрологи рассказали, что ждет сегодня каждый знак Зодиака
Погода в Украине
Виргиния, США
-1°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
61 %
755 мм
2.9 м/с
12 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять