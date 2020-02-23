Погода на завтра: сильный ветер и осадки, температура до 9° тепла

19:39, 23 февраля 2020
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Завтра в Украине ожидается ухудшение погодных условий.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

24 февраля в Украине в связи с перемещением циклона с запада ожидаются сложные погодные условия.

В Киеве завтра ожидается сильный ветер и мокрый снег с дождем

Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометцентра.

Порывы ветра 17-22 м/с ночью на Правобережье, днем в Украине местами 25-28 м/сек.

Временами дождь и мокрый снег (ночью в западных, северных областях, днем на Левобережье значительные осадки).

Температура на протяжении суток 0-5° тепла, ночью на северо-востоке до 2° мороза, днем на юге и Закарпатье 4-9° тепла.

В Карпатах ночью значительный, днем умеренный снег, порывы ветра 25-30 м/с, ночью 40 м/с, сильная метель, температура в течение суток 1-6° мороза, на дорогах гололедица.

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Теги: #циклон#погода на завтра
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