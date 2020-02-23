Погода на завтра: сильный ветер и осадки, температура до 9° тепла
Завтра в Украине ожидается ухудшение погодных условий.
24 февраля в Украине в связи с перемещением циклона с запада ожидаются сложные погодные условия.
В Киеве завтра ожидается сильный ветер и мокрый снег с дождем
Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометцентра.
Порывы ветра 17-22 м/с ночью на Правобережье, днем в Украине местами 25-28 м/сек.
Временами дождь и мокрый снег (ночью в западных, северных областях, днем на Левобережье значительные осадки).
Температура на протяжении суток 0-5° тепла, ночью на северо-востоке до 2° мороза, днем на юге и Закарпатье 4-9° тепла.
В Карпатах ночью значительный, днем умеренный снег, порывы ветра 25-30 м/с, ночью 40 м/с, сильная метель, температура в течение суток 1-6° мороза, на дорогах гололедица.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+9°... +1°
- Днепр+5°... +2°
- Донецк+3°... 0°
- Житомир+7°... 0°
- Запорожье+6°... +3°
- Ивано-Франковск+12°... +3°
- Киев+8°... +4°
- Кировоград+8°... +1°
- Луганск+4°... +1°
- Луцк+8°... +1°
- Львов+7°... +1°
- Николаев+8°... +3°
- Одесса+8°... +4°
- Полтава+5°... +1°
- Ровно+7°... 0°
- Симферополь+6°... +2°
- Сумы+4°... -1°
- Тернополь+7°... +2°
- Харьков+4°... +1°
- Херсон+7°... +3°
- Хмельницкий+7°... +1°
- Черкассы+10°... +1°
- Чернигов+7°... -1°
- Черновцы+12°... +4°
Виргиния, США
0°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:-3 °
Влажность:51 %
Давление:759 мм
Ветер: 3.4 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:06:51
Закат17:55
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей