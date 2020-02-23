В Украину идет циклон с дождем и мокрым снегом
24 февраля ожидается усиление ветра до 25-28 м/с.
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий в Украине.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
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"В связи с перемещением активного циклона ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью 24 февраля в западных, днем в юго-восточных областях местами значительные осадки", - говорится в сообщении.
23 февраля в Украине усиление ветра до 15-22 м/с, 24 февраля местами, кроме северо-восточной части, сильный ветер 25-28 м/с.
В Карпатах снег, ночью 24 февраля значительный снег, сильная метель, на дорогах снежные заносы, гололедица.
23 февраля порывы ветра 25-30 м/с, а 24 февраля - 40 м/с.
В ГСЧС заметили, что погодные условия осложнят работу предприятий энергетики и коммунального хозяйства, в Карпатах на отдельных участках дорог возможно прекращение движения транспорта.
Напомним, в Киеве сегодня ожидается сильный ветер. Укргидрометцентр предупреждает жителей столицы о порывы ветра 17-22 м / с (И уровень опасности, желтый).
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