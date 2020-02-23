В Киеве завтра ожидается сильный ветер и мокрый снег с дождем
Согласно прогнозу синоптиков, порывы ветра будут достигать 17-22 м/с.
В понедельник, 24 февраля, в Киеве ожидаются порывы ветра 17-22 м/с, ночью обильные осадки в виде мокрого снега с дождем.
Карпаты засыпало снегом: местами высота снежного покрова достигает 133 см
Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на Укргидрометцентр.
«24 февраля в Киеве ожидаются порывы ветра 17-22 м/с, ночью значительный мокрый снег и дождь (І уровень опасности, желтый). Количество осадков - 15-49 мм за 12 часов и меньше», - говорится в сообщении.
Напомним, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает, что на территорию страны идет циклон и ожидается ухудшение погодных условий.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+9°... +1°
- Днепр+5°... +2°
- Донецк+3°... 0°
- Житомир+7°... 0°
- Запорожье+6°... +3°
- Ивано-Франковск+12°... +3°
- Киев+8°... +4°
- Кировоград+8°... +1°
- Луганск+4°... +1°
- Луцк+8°... +1°
- Львов+7°... +1°
- Николаев+8°... +3°
- Одесса+8°... +4°
- Полтава+5°... +1°
- Ровно+7°... 0°
- Симферополь+6°... +2°
- Сумы+4°... -1°
- Тернополь+7°... +2°
- Харьков+4°... +1°
- Херсон+7°... +3°
- Хмельницкий+7°... +1°
- Черкассы+10°... +1°
- Чернигов+7°... -1°
- Черновцы+12°... +4°
Виргиния, США
0°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:-3 °
Влажность:51 %
Давление:759 мм
Ветер: 3.4 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:06:51
Закат17:55
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей