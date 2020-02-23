В Киеве завтра ожидается сильный ветер и мокрый снег с дождем

17:55, 23 февраля 2020
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Согласно прогнозу синоптиков, порывы ветра будут достигать 17-22 м/с.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

В понедельник, 24 февраля, в Киеве ожидаются порывы ветра 17-22 м/с, ночью обильные осадки в виде мокрого снега с дождем.

Карпаты засыпало снегом: местами высота снежного покрова достигает 133 см

Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации со ссылкой на Укргидрометцентр.

«24 февраля в Киеве ожидаются порывы ветра 17-22 м/с, ночью значительный мокрый снег и дождь (І уровень опасности, желтый). Количество осадков - 15-49 мм за 12 часов и меньше», - говорится в сообщении.

Напомним, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям предупреждает, что на территорию страны идет циклон и ожидается ухудшение погодных условий.

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Теги: #прогноз погоды#погода в Киеве
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