Карпаты засыпало снегом: местами высота снежного покрова достигает 133 см

Температура воздуха 4 градуса мороза. Снег вьюжный, нестабильный.

В Карпатах выпал снег / Фото УНИАН

В Карпатах выпало более одного метра снега, местами высота снежного покрова достигает 133 см.

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Об этом сообщает Гидрометцентр на своей странице в Facebook.

Так, по состоянию на сегодня на снеголавинной станции Пожижевская зафиксировано высоту снежного покрова 36-133 сантиметров. Температура воздуха -4,8 градусов мороза. Снег вьюжный, нестабильный.

Кроме того, от 31 до 76 сантиметров снега выпало в районе снеголавинной станции Плай. Отмечается, что там снег свежий, пылеобразный и хорошо закрепленный. Температура воздуха на снеголавинной станции до -4,6 градусов мороза.

На снеголавинном посту Драгобрат высота снежного покрова составляет 123 см. Там температура воздуха снизилась до -4,3°С. Наблюдается снег, метель.