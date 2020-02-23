Карпаты засыпало снегом: местами высота снежного покрова достигает 133 см

16:46, 23 февраля 2020
299
0

Температура воздуха 4 градуса мороза. Снег вьюжный, нестабильный.

В Карпатах выпал снег / Фото УНИАН
В Карпатах выпал снег / Фото УНИАН

В Карпатах выпало более одного метра снега, местами высота снежного покрова достигает 133 см.

В Украину идет циклон с дождем и мокрым снегом

Об этом сообщает Гидрометцентр на своей странице в Facebook.

Так, по состоянию на сегодня на снеголавинной станции Пожижевская зафиксировано высоту снежного покрова 36-133 сантиметров. Температура воздуха -4,8 градусов мороза. Снег вьюжный, нестабильный.

Кроме того, от 31 до 76 сантиметров снега выпало в районе снеголавинной станции Плай. Отмечается, что там снег свежий, пылеобразный и хорошо закрепленный. Температура воздуха на снеголавинной станции до -4,6 градусов мороза.

На снеголавинном посту Драгобрат высота снежного покрова составляет 123 см. Там температура воздуха снизилась до -4,3°С. Наблюдается снег, метель.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #снег#погода#Карпаты
Читайте также
"Как перекосило": 64-летняя Долина шокировала сеть изуродованным лицом (фото) "Как перекосило": 64-летняя Долина шокировала сеть изуродованным лицом (фото)
Супермодель Эмили Ратаковски прошлась по улице, не надев белье под плащ (фото) Супермодель Эмили Ратаковски прошлась по улице, не надев белье под плащ (фото)
Гороскоп на 20 февраля: астрологи рассказали, что ждет сегодня каждый знак Зодиака Гороскоп на 20 февраля: астрологи рассказали, что ждет сегодня каждый знак Зодиака
Группа MOZGI впервые спустя долгое время выпустила новый клип (видео) Группа MOZGI впервые спустя долгое время выпустила новый клип (видео)
Линдеманн и пытки: Лобода заинтриговала сеть странным посланием (фото) Линдеманн и пытки: Лобода заинтриговала сеть странным посланием (фото)
Гороскоп на 18 февраля: кого сегодня ждет успех, а кого - неудачи Гороскоп на 18 февраля: кого сегодня ждет успех, а кого - неудачи
"Что во мне изменилось?": Анна Седокова заинтриговала новым фото "Что во мне изменилось?": Анна Седокова заинтриговала новым фото
Погода в Украине
Виргиния, США
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
51 %
759 мм
3.4 м/с
2 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять