В горах Норвегии из-за сильного снегопада оказались заблокированными около 50 человек
Никто не пострадал.
Около 50 человек оказались заблокированы на горном перевале на севере Норвегии из-за сильной снежной бури.
Синоптики предупредили о снеголавинной опасности в Закарпатской области
Автомобили были погребены под 2-3 метровым слоем снега, а власти были вынуждены закрыть автотрассу европейского значения, передает Euronews.
Никто не пострадал, но тем, кто заблокирован в горном районе, придется дожидаться, когда погода улучшится, а дорогу расчистят.
Напомним, шторм "Глория" принес в горные районы Испании сильные снегопады.
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