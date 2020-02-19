В горах Норвегии из-за сильного снегопада оказались заблокированными около 50 человек

11:29, 19 февраля 2020
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Никто не пострадал.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Около 50 человек оказались заблокированы на горном перевале на севере Норвегии из-за сильной снежной бури.

Синоптики предупредили о снеголавинной опасности в Закарпатской области

Автомобили были погребены под 2-3 метровым слоем снега, а власти были вынуждены закрыть автотрассу европейского значения, передает Euronews

Никто не пострадал, но тем, кто заблокирован в горном районе, придется дожидаться, когда погода улучшится, а дорогу расчистят.

Напомним, шторм "Глория" принес в горные районы Испании сильные снегопады.

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Теги: #снег#погода#Норвегия
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