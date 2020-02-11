Редкое явление: в Закарпатской области прошла зимняя гроза

Гроза была отмечена на трех станциях наблюдения - Плай, Хуст и Нижние Ворота.

На Закарпатье прошла зимняя гроза \ УНИАН

В Украине 10 февраля метеорологи зафиксировали редкое явление - зимнюю грозу.

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Об этом сообщил на своей странице в соцсети метеоролог Игорь Кибальчич, ссылаясь на наблюдения Александра Гнетило. "Сезон гроз открыт! Было три грома, пеленгатор зафиксировал один, остальные были внутриоблачные", - отметил наблюдатель Александр Гнетило.

По его словам, во время грозы наблюдался также заряд снежной крупы, который был зафиксирован посреди продолжавшегося два часа ливня.

Гром был зафиксирован в Виноградове Закарпатской области. Гроза была отмечена еще на трех станциях наблюдения - Плай, Хуст и Нижние Ворота.

Спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий: 11 февраля в большинстве областей порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.