Редкое явление: в Закарпатской области прошла зимняя гроза
Гроза была отмечена на трех станциях наблюдения - Плай, Хуст и Нижние Ворота.
В Украине 10 февраля метеорологи зафиксировали редкое явление - зимнюю грозу.
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Об этом сообщил на своей странице в соцсети метеоролог Игорь Кибальчич, ссылаясь на наблюдения Александра Гнетило. "Сезон гроз открыт! Было три грома, пеленгатор зафиксировал один, остальные были внутриоблачные", - отметил наблюдатель Александр Гнетило.
По его словам, во время грозы наблюдался также заряд снежной крупы, который был зафиксирован посреди продолжавшегося два часа ливня.
Гром был зафиксирован в Виноградове Закарпатской области. Гроза была отмечена еще на трех станциях наблюдения - Плай, Хуст и Нижние Ворота.
Спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий: 11 февраля в большинстве областей порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.
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