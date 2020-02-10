Во Львовской области сильный ветер выкорчевал деревья и повредил билборд (фото)

На улице Луганской ветер повредил билборд, который едва держится на опоре. Горячая линия города Львова предупреждена о происшествии.

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Во Львовской области сегодня сильный ветер наделал вреда. Он срывал крыши, валил деревья и рекламные щиты и переворачивал остановки общественного транспорта.

Как сообщает на своей странице в соцсети Александр Шелестак, на улице Плуговая, 2, из-за порыва ветра, упал столб на автомобиль.

На улице Луганской ветер повредил билборд, который едва держится на опоре. “Горячая линия города Львова” предупреждена о происшествии, отметил он.

Из-за сильного ветера падают конструктивные элементы рекламы “Арсен”, на пр. Чорновила.

Штормовой ветер повалил наземь многолетние туи на территории первой школы в Трускавце, сообщает “ Штормовой ветер повалил наземь многолетние туи на территории первой школы в Трускавце, сообщает “ Стоит-галицкие новости ”. Деревья попадали на пешеходные зоны, по которым ученики ходят в учебное заведение и перегородили вход в школу. В результате происшествия, никто не пострадал, постольку на два дня, 10-11 февраля, продлили карантин.

Ветер выкорчевал дерево с корнями \ vartonews.com.ua/