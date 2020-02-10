Во Львовской области сильный ветер выкорчевал деревья и повредил билборд (фото)
На улице Луганской ветер повредил билборд, который едва держится на опоре. Горячая линия города Львова предупреждена о происшествии.
Во Львовской области сегодня сильный ветер наделал вреда. Он срывал крыши, валил деревья и рекламные щиты и переворачивал остановки общественного транспорта.
Как сообщает на своей странице в соцсети Александр Шелестак, на улице Плуговая, 2, из-за порыва ветра, упал столб на автомобиль.
На улице Луганской ветер повредил билборд, который едва держится на опоре. “Горячая линия города Львова” предупреждена о происшествии, отметил он.
Из-за сильного ветера падают конструктивные элементы рекламы “Арсен”, на пр. Чорновила.
Кроме этого, шквальный ветер повалил деревья и повредил элементы железнодорожной инфраструктуры на станции Верхнее Синевидное, перегон Самбор–Дубляны–Дрогобыч, Любень Великий–Комарно–Коропуж, Персенковка–Старое Село, информирует пресс-служба “Укразализныци”.
“Укрзализныця” работает над ликвидацией последствий непогоды, которая вызвала задержку в движении пассажирских поездов №357 Киев–Рахов, №146 Ужгород–Львов, а также нескольких пригородных поездов. “Укрзализныця” призывает внимательно слушать объявления на вокзалах о возможных изменениях в расписании движения поездов.
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