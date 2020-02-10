Во Львовской области сильный ветер выкорчевал деревья и повредил билборд (фото)

15:30, 10 февраля 2020
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На улице Луганской ветер повредил билборд, который едва держится на опоре. Горячая линия города Львова предупреждена о происшествии.

Иллюстрация \ REUTERS
Иллюстрация \ REUTERS

Во Львовской области сегодня сильный ветер наделал вреда. Он срывал крыши, валил деревья и рекламные щиты и переворачивал остановки общественного транспорта.

Как сообщает на своей странице в соцсети Александр Шелестак, на улице Плуговая, 2, из-за порыва ветра, упал столб на автомобиль.

На улице Луганской ветер повредил билборд, который едва держится на опоре. “Горячая линия города Львова” предупреждена о происшествии, отметил он.

Из-за сильного ветера падают конструктивные элементы рекламы “Арсен”, на пр. Чорновила.

Штормовой ветер повалил наземь многолетние туи на территории первой школы в Трускавце, сообщает “Стоит-галицкие новости”. Деревья попадали на пешеходные зоны, по которым ученики ходят в учебное заведение и перегородили вход в школу. В результате происшествия, никто не пострадал, постольку на два дня, 10-11 февраля, продлили карантин.
Ветер выкорчевал дерево с корнями \ vartonews.com.ua/
Ветер выкорчевал дерево с корнями \ vartonews.com.ua/
Дерево упало прямо на тротуар \ vartonews.com.ua/
Дерево упало прямо на тротуар \ vartonews.com.ua/

Кроме этого, шквальный ветер повалил деревья и повредил элементы железнодорожной инфраструктуры на станции Верхнее Синевидное, перегон Самбор–Дубляны–Дрогобыч, Любень Великий–Комарно–Коропуж, Персенковка–Старое Село, информирует пресс-служба “Укразализныци”.

“Укрзализныця” работает над ликвидацией последствий непогоды, которая вызвала задержку в движении пассажирских поездов №357 Киев–Рахов, №146 Ужгород–Львов, а также нескольких пригородных поездов. “Укрзализныця” призывает внимательно слушать объявления на вокзалах о возможных изменениях в расписании движения поездов.

“Укрзализныця” призывает внимательно слушать объявления на вокзалах о возможных изменениях в расписании движения поездов \ varta1.com.ua
“Укрзализныця” призывает внимательно слушать объявления на вокзалах о возможных изменениях в расписании движения поездов \ varta1.com.ua
“Укрзализныця” работает над ликвидацией последствий непогоды \ varta1.com.ua
“Укрзализныця” работает над ликвидацией последствий непогоды \ varta1.com.ua
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Теги: #новости Львова#новости Львовщины
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