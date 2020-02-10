В Карпатах есть угроза схода лавин - ГСЧС

09:25, 10 февраля 2020
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В высокогорье Закарпатской области, в горах Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей ожидается значительный уровень снеголавинные опасности.

Сегодня в Карпатах ожидается значительный уровень снеголавинной опасности / zak.depo.ua
Сегодня в Карпатах ожидается значительный уровень снеголавинной опасности / zak.depo.ua

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупреждают о значительном уровне лавинной опасности в горах.

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Об этом сообщается на сайте ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

По прогнозу, 10 февраля в высокогорье Закарпатской области, в горах Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей ожидается значительный уровень снеголавинные опасности (3-й уровень).

11 февраля в горах Львовской области сохранится значительный уровень снеголавинные опасности (3-й уровень).

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Теги: #ГСЧС#лавина#укргидрометцентр
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