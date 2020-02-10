Погода на неделю: в Украину идет потепление с дождями и мокрым снегом (карта)

12:00, 10 февраля 2020
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Холодная погода сохранится на востоке Украины.

На этой неделе в Украине ожидаются дожди / Фото УНИАН
На этой неделе в Украине ожидаются дожди / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине потеплеет, местами пройдут дожди и снег. 

В понедельник в Украине практически без осадков. На западе до +8°, в остальных регионах до -7°...+5°.

Прогноз на 10 февраля / УНИАН
Прогноз на 10 февраля / УНИАН

Во вторник в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег. Температура днем на западе до +7°.

Прогноз на 11 февраля / УНИАН
Прогноз на 11 февраля / УНИАН

В среду, 12 февраля, также ожидаются осадки. Самая теплая погода будет на юге - до +8°. В остальных регионах до -2°...+6°.

Прогноз на 12 февраля / УНИАН
Прогноз на 12 февраля / УНИАН

Погода на четверг: в Украине местами практически без осадков. Ночью по стране температура -8°…-2°, днем до +7°.

Прогноз на 14 февраля / УНИАН
Прогноз на 14 февраля / УНИАН

В пятницу местами пройдет мокрый снег. Днем на юге до +6°, в остальных регионах до +5°.

Прогноз на 14 февраля / УНИАН
Прогноз на 14 февраля / УНИАН

15 и 16 февраля в Украине без осадков. В субботу ночью холоднее всего будет на востоке - до -9°, на остальной территории -8°…0°. Днем температура по стране -2°...+7°. В воскресенье ночью на востоке температура до -6°, днем в Украине от -1° до +9°.

Прогноз на 15 февраля / УНИАН
Прогноз на 15 февраля / УНИАН
Прогноз на 16 февраля / УНИАН
Прогноз на 16 февраля / УНИАН

Народный прогноз погоды в Украине

11 февраля - день Лаврентия и Власа. Сильные морозы в этот день обещают жаркое лето.

Погода на сегодня: в Украине потеплеет, местами пройдут дожди (карта)

12 февраля. Красный месяц в этот день - к ветру.

13 февраля - Никита Новгородский. Если днем иней - снег еще долго не выпадет.

14 февраля - День Трифона. Если к вечеру небо туманное - жди хорошей погоды. Если небо звездное - весна придет поздно.

15 февраля - Сретение. В этот день зима встречается с весной. Если солнце проглянет сквозь облака - к оттепели. Какая погода на Сретение, такой будет и весна.

16 февраля - день Семена и Анны. Снег в этот день предвещает дождливое лето.

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь#потепление
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