Погода на неделю: в Украину идет потепление с дождями и мокрым снегом (карта)
Холодная погода сохранится на востоке Украины.
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине потеплеет, местами пройдут дожди и снег.
В понедельник в Украине практически без осадков. На западе до +8°, в остальных регионах до -7°...+5°.
Во вторник в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег. Температура днем на западе до +7°.
В среду, 12 февраля, также ожидаются осадки. Самая теплая погода будет на юге - до +8°. В остальных регионах до -2°...+6°.
Погода на четверг: в Украине местами практически без осадков. Ночью по стране температура -8°…-2°, днем до +7°.
В пятницу местами пройдет мокрый снег. Днем на юге до +6°, в остальных регионах до +5°.
15 и 16 февраля в Украине без осадков. В субботу ночью холоднее всего будет на востоке - до -9°, на остальной территории -8°…0°. Днем температура по стране -2°...+7°. В воскресенье ночью на востоке температура до -6°, днем в Украине от -1° до +9°.
Народный прогноз погоды в Украине
11 февраля - день Лаврентия и Власа. Сильные морозы в этот день обещают жаркое лето.
Погода на сегодня: в Украине потеплеет, местами пройдут дожди (карта)
12 февраля. Красный месяц в этот день - к ветру.
13 февраля - Никита Новгородский. Если днем иней - снег еще долго не выпадет.
14 февраля - День Трифона. Если к вечеру небо туманное - жди хорошей погоды. Если небо звездное - весна придет поздно.
15 февраля - Сретение. В этот день зима встречается с весной. Если солнце проглянет сквозь облака - к оттепели. Какая погода на Сретение, такой будет и весна.
16 февраля - день Семена и Анны. Снег в этот день предвещает дождливое лето.
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+5°... -2°
- Днепр-1°... -5°
- Донецк-6°... -8°
- Житомир+6°... +1°
- Запорожье0°... -4°
- Ивано-Франковск+8°... -1°
- Киев+6°... +2°
- Кировоград+3°... 0°
- Луганск-7°... -8°
- Луцк+7°... -1°
- Львов+8°... -1°
- Николаев+5°... +1°
- Одесса+5°... +2°
- Полтава-2°... -3°
- Ровно+7°... -1°
- Симферополь+2°... -4°
- Сумы-2°... -3°
- Тернополь+5°... -2°
- Харьков-4°... -5°
- Херсон+2°... +1°
- Хмельницкий+5°... -2°
- Черкассы+3°... 0°
- Чернигов+5°... +2°
- Черновцы+6°... +1°