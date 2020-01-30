В Киеве завтра пройдет мокрый снег, температура днем до +3°
Вечером в столице до 0°.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 31 января, в Киеве пройдет мокрый снег, температура до +3°.
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Прогноз погоды в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +3°, вечером - до 0°. Ветер западный и юго-западный, до 5,2 м/с.
Солнце в столице взойдет в 07:36, а зайдет в 16:46.
Как сообщал УНИАН, 31 января в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег.
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Погода в Украине
- Винница+3°... -1°
- Днепр+5°... -2°
- Донецк+5°... -4°
- Житомир+2°... 0°
- Запорожье+7°... -3°
- Ивано-Франковск+6°... 0°
- Киев+2°... 0°
- Кировоград+5°... -3°
- Луганск+7°... -3°
- Луцк+4°... +1°
- Львов+5°... +1°
- Николаев+8°... -3°
- Одесса+7°... -2°
- Полтава+3°... 0°
- Ровно+3°... 0°
- Симферополь+8°... 0°
- Сумы+1°... 0°
- Тернополь+3°... 0°
- Харьков+3°... +1°
- Херсон+6°... -1°
- Хмельницкий+2°... -1°
- Черкассы+5°... 0°
- Чернигов+2°... -2°
- Черновцы+7°... -1°
Виргиния, США
-3°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
Ощущается как:-3 °
Влажность:68 %
Давление:758 мм
Ветер: 2.8 м/с
Вероятность осадков:4 %
Восход:07:18
Закат17:28
Видимость:16 км
Фаза луны:
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