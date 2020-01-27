Завтра в Украине местами пройдут дожди, температура до +9° (видеопрогноз)

16:30, 27 января 2020
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Теплее всего будет на западе Украины.

Завтра местами пройдут дожди / Фото УНИАН
Завтра местами пройдут дожди / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 28 января, в Украине местами пройдут дожди, днем до +9°.

Погода на неделю: в Украину придут потепление, дожди и мокрый снег (карта)

Погода в Украине на завтра. На востоке практически без осадков, температура ночью до 0°, днем до +6°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Ночью температура до 0°, днем до +8°.

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура ночью до -3°, днем до +9°.

В северных областях без осадков. Температура ночью до 0°, днем до +8°. В центре практичсеки без осадков, температура ночью до -1°, днем до +7°.

Согласно народному прогнозу, 28 января - Павла Тебского преподобного. Ветер на Павла - год будет дождливый. Звездная ночь 28 января предвещала хороший урожай льна.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь
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