Завтра в Украине местами пройдут дожди, температура до +9° (видеопрогноз)
Теплее всего будет на западе Украины.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 28 января, в Украине местами пройдут дожди, днем до +9°.
Погода на неделю: в Украину придут потепление, дожди и мокрый снег (карта)
Погода в Украине на завтра. На востоке практически без осадков, температура ночью до 0°, днем до +6°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Ночью температура до 0°, днем до +8°.
На западе Украины местами пройдут дожди. Температура ночью до -3°, днем до +9°.
В северных областях без осадков. Температура ночью до 0°, днем до +8°. В центре практичсеки без осадков, температура ночью до -1°, днем до +7°.
Согласно народному прогнозу, 28 января - Павла Тебского преподобного. Ветер на Павла - год будет дождливый. Звездная ночь 28 января предвещала хороший урожай льна.
Прогноз погоды в Украине на вторник, 28 января
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Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:-2 °
Влажность:61 %
Давление:749 мм
Ветер: 6.2 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:20
Закат17:24
Видимость:16 км
Фаза луны:
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