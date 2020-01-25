Землетрясение в Турции: около 20 погибших, тысячи пострадавших
Эпицентр подземных толчков магнитудой 6,8 находился в уезде Сивридже в провинции Элязыг.
На востоке Турции произошло землетрясение, погибли более 20 человек, ранены - 1015.
Об этом сообщает агентство Анадолу со ссылкой на Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).
В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,5
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в 20.55 по местному времени 24 января. Эпицентр подземных толчков находился в уезде Сивридже в провинции Элязыг. По данным AFAD, после землетрясения зафиксировано 228 афтершоков магнитудой 4,0 и больше. Подземные толчки ощущались в прилегающих к Элязыгу провинциях, а также на севере Сирии.
AFAD и турецкий «Красный Полумесяц» отправили в регион более сотни фур с палатками, спальными комплектами, одеялами, мобильной кухней, отопительным оборудованием и продовольствием.
В зоне бедствия также работают эксперты по оценке ущерба от землетрясения и психологи.
Ранее СМИ сообщали о 15 погибших и сотне пострадавших.
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