В Киеве завтра пройдет небольшой снег с дождем, днем температура до +3°
22 января в Украине пройдет мокрый снег.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 22 января, в Киеве будет пасмурно и пройдет мокрый снег, температура до +3°.
Синоптик рассказала, когда Украину засыпет снегом
Прогноз погоды в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +3°, вечером - до -1°. Ветер западный, до 7,9 м/с.
Солнце в столице взойдет в 07:46, а зайдет в 16:32.
Как сообщал УНИАН, 22 января в Украине пройдет мокрый снег.
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Погода в Украине
- Винница+3°... 0°
- Днепр+1°... 0°
- Донецк0°... -1°
- Житомир+4°... +1°
- Запорожье+1°... 0°
- Ивано-Франковск+7°... 0°
- Киев+4°... +2°
- Кировоград+3°... +1°
- Луганск0°... -1°
- Луцк+4°... 0°
- Львов+4°... -1°
- Николаев+5°... -2°
- Одесса+4°... -1°
- Полтава+1°... 0°
- Ровно+3°... 0°
- Симферополь0°... -2°
- Сумы+2°... +1°
- Тернополь+4°... 0°
- Харьков+3°... +2°
- Херсон+2°... -2°
- Хмельницкий+3°... 0°
- Черкассы+4°... +1°
- Чернигов+4°... +2°
- Черновцы+7°... 0°
Виргиния, США
-3°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:-10 °
Влажность:56 %
Давление:764 мм
Ветер: 5.0 м/с
Вероятность осадков:4 %
Восход:07:24
Закат17:18
Видимость:16 км
Фаза луны:
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