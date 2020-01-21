В Киеве завтра пройдет небольшой снег с дождем, днем температура до +3°

22 января в Украине пройдет мокрый снег.

Прогноз погоды в Киеве на завтра / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 22 января, в Киеве будет пасмурно и пройдет мокрый снег, температура до +3°.

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Прогноз погоды в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +3°, вечером - до -1°. Ветер западный, до 7,9 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:46, а зайдет в 16:32.

Как сообщал УНИАН, 22 января в Украине пройдет мокрый снег.

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