Ночью – "минус", днем – "плюс": синоптики рассказали о погоде на завтра
В целом погода в первый день недели будет не по-зимнему теплой.
В понедельник, 13 января, температура в Украине существенно не изменится, сохранится теплая, как для зимы, погода.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Снег все же будет: синоптик рассказал, чего ждать от погоды в январе и феврале
По прогнозам синоптиков, в начале следующей недели осадков в Украине не ожидается. Ветер юго-западный и западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 0°...-5°, днем ожидается +1°... +6°, в Карпатах ночью -5°...-10°, днем -0°...- 5°.
В Киеве и области в понедельник ожидается переменная облачность, без осадков. Температура в столице ночью 0°...-2°, днем +4°...+6°.
Напомним, по прогнозам синоптиков, украинцев ждет теплая зима, жаркое лето, осадки ниже нормы и резкая смена температур.
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Погода в Украине
- Винница+2°... -2°
- Днепр+1°... -3°
- Донецк0°... -5°
- Житомир+3°... 0°
- Запорожье+1°... -3°
- Ивано-Франковск+6°... -3°
- Киев+2°... 0°
- Кировоград+3°... -3°
- Луганск+1°... -4°
- Луцк+4°... 0°
- Львов+5°... +1°
- Николаев+5°... -4°
- Одесса+5°... -3°
- Полтава+1°... -3°
- Ровно+3°... 0°
- Симферополь+3°... -5°
- Сумы0°... -2°
- Тернополь+3°... -2°
- Харьков0°... -4°
- Херсон+4°... -4°
- Хмельницкий+3°... -2°
- Черкассы+3°... -1°
- Чернигов+2°... 0°
- Черновцы+5°... -4°
Виргиния, США
+20°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+20 °
Влажность:71 %
Давление:750 мм
Ветер: 5.1 м/с
Вероятность осадков:11 %
Восход:07:28
Закат17:08
Видимость:16 км
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