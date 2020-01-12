Ночью – "минус", днем – "плюс": синоптики рассказали о погоде на завтра

18:59, 12 января 2020
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В целом погода в первый день недели будет не по-зимнему теплой.

Днем температура в Украине пойдет в "плюс" / фото УНИАН
Днем температура в Украине пойдет в "плюс" / фото УНИАН

В понедельник, 13 января, температура в Украине существенно не изменится, сохранится теплая, как для зимы, погода.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

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По прогнозам синоптиков, в начале следующей недели осадков в Украине не ожидается. Ветер юго-западный и западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 0°...-5°, днем ожидается +1°... +6°, в Карпатах ночью -5°...-10°, днем -0°...- 5°.

В Киеве и области в понедельник ожидается переменная облачность, без осадков. Температура в столице ночью 0°...-2°, днем +4°...+6°.

Укргидрометцентр
Укргидрометцентр

Напомним, по прогнозам синоптиков, украинцев ждет теплая зима, жаркое лето, осадки ниже нормы и резкая смена температур.

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Теги: #прогноз погоды#погода в Киеве#погода в Украине
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