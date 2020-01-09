После землетрясений в Пуэрто-Рико введено чрезвычайное положение
Погиб один человек.
В районе Пуэрто-Рико за последние несколько дней произошло множество землетрясений, введено чрезвычайное положение.
Четыре землетрясения произошли у берегов Канады
Самым мощным был подземный толчок магнитудой 6,4 у южного побережья острова, передает Stormnews.
В результате были повреждены несколько сотен зданий, несколько разрушены полностью. Погиб один человек, по меньшей мере 9 жителей получили ранения. Кроме того, на острове без света остались полмиллиона домов.
Напомним, в среду, 8 января, в Перу произошло землетрясение магнитудой 5,2.
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