Погода на сегодня: синоптики рассказали, где выпадет снег
В большинстве областей Украины в течение 1 января 2020 года будет сухо.
В среду, 1 января, в большинстве областей Украины будет сухо, снег возможен в центре и на востоке страны.
Как сообщает Укргидрометцентр, в большинстве областей Украины в течение 1 января 2020 года будет сухо, ветер преимущественно северо-западный, с порывами до 15−20 м/с.
Для Украины этот год стал самым теплым за последние 140 летТемпература воздуха ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла, на юге будет до +6°. В Киеве синоптики прогнозируют от 0 до +2° и переменную облачность, без осадков.
Мокрый снег возможен на востоке и в центре страны. Тут температура поднимется до 3° тепла.
В западных областях температура составит от +1° до +3°. На Закарпатье синоптики прогнозируют до плюс 4°, осадков не ожидается.
В Полтавской и Сумской областях возможен снег, столбики термометров ночью опустятся до -1°, днем температура поднимется до +2°.
Как ранее сообщал УНИАН, польские спасатели предупредили об угрозе схода лавин в Татрах.
- Винница+1°... -3°
- Днепр+1°... -7°
- Донецк+1°... -6°
- Житомир+1°... -2°
- Запорожье+2°... -6°
- Ивано-Франковск+3°... -6°
- Киев+2°... -3°
- Кировоград+2°... -5°
- Луганск+2°... -6°
- Луцк+3°... -1°
- Львов+2°... -2°
- Николаев+5°... -5°
- Одесса+7°... -3°
- Полтава+1°... -6°
- Ровно+2°... -2°
- Симферополь+3°... -2°
- Сумы+1°... -8°
- Тернополь+2°... -2°
- Харьков+2°... -9°
- Херсон+4°... -6°
- Хмельницкий+1°... -3°
- Черкассы+2°... -5°
- Чернигов+2°... -5°
- Черновцы+3°... -5°