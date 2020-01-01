Погода на сегодня: синоптики рассказали, где выпадет снег

11:00, 1 января 2020
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В большинстве областей Украины в течение 1 января 2020 года будет сухо.

Мокрый снег возможен на востоке и в центре страны / фото УНИАН
Мокрый снег возможен на востоке и в центре страны / фото УНИАН

В среду, 1 января, в большинстве областей Украины будет сухо, снег возможен в центре и на востоке страны.

Как сообщает Укргидрометцентр, в большинстве областей Украины в течение 1 января 2020 года будет сухо, ветер преимущественно северо-западный, с порывами до 15−20 м/с.

Для Украины этот год стал самым теплым за последние 140 летТемпература воздуха ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла, на юге будет до +6°. В Киеве синоптики прогнозируют от 0 до +2° и переменную облачность, без осадков.

Мокрый снег возможен на востоке и в центре страны. Тут температура поднимется до 3° тепла.

В западных областях температура составит от +1° до +3°. На Закарпатье синоптики прогнозируют до плюс 4°, осадков не ожидается.

В Полтавской и Сумской областях возможен снег, столбики термометров ночью опустятся до -1°, днем температура поднимется до +2°.

Как ранее сообщал УНИАН, польские спасатели предупредили об угрозе схода лавин в Татрах.

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Теги: #погода
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