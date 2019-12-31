Польские спасатели предупредили об угрозе схода лавин в Татрах (видео)

На данный момент погодные условия в регионе сложные из-за обилия снега.

Польские спасатели предупредили об угрозе схода лавин Татрах и призвали неопытных туристов воздержаться от походов в горы.

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Как говорится в сюжете ТСН, на данный момент погодные условия в регионе сложные из-за обилия снега. Передвигаться в таких условиях приходится на лыжах, и делать это могут только опытные альпинисты, которые, к тому же, умеют оценивать риск схода лавин.

Остальных туристов спасатели призывают не подниматься высоко, чтобы не рисковать жизнью.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее в Австрии и Швейцарии из-за схода лавин пострадали туристы.