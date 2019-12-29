Погода на завтра: в Украине облачно, без осадков (карта)

В Киеве на завтра прогнозируют среднюю дневную температуру -1...-3.

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В понедельник, 30 декабря, в Украине облачно, осадков не прогнозируют. Максимальна температура воздуха до +4.

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Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

На западе средняя температура воздуха днем составит -2…+2, а ночью -3…-9. На севере температура будет колебаться от -1 до +1 днем и от -3 до -5 ночью.

В центральных регионах днем в среднем -3…+1, а ночью -1...-5.

На востоке днем ожидается -1…+2, а ночью -3…-5. На юге Украины температурный режим будет колебаться в пределах 0…+4 днем и -1…+2 ночью.

В Киеве в этот день прогнозируют среднюю дневную температуру -1…-3, а ночную -3…-5. Погода облачная. Осадков не ожидается.