Мокрый снег и плюсовая температура: стал известен прогноз погоды на Новый год

В последний день 2019 года без осадков будет только в Донецкой, Херсонской областях и в Крыму.

На Новый год в Украине морозов не будет / Фото УНИАН

Погода на Новый год в Украине не будет холодной, 31 декабря во многих регионах пройдет мокрый снег.

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По прогнозу Погода УНИАН, 31 декабря погода в Украине будет плюсовой. Так, в большинстве регионов столбики термометров поднимутся до +1...+3 градусов. Теплее всего будет на юге - там ожидается до +6 градусов.

В последний день 2019 года почти по всей стране ожидается снег и снег с дождем, без осадков будет только в Донецкой, Херсонской областях и в Крыму.

1 января 2020 года в Украине температура воздуха значительно не изменится. Осадков в большинстве областей не ожидается. Дождь пройдет только во Львовской, Донецкой, Черкасской и Черниговской областях, а снег ожидается на Винничине и Житомирщине.

Напомним, на выходных в Украине похолодает, пройдут дожди и мокрый снег.