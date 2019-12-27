Мокрый снег и плюсовая температура: стал известен прогноз погоды на Новый год
В последний день 2019 года без осадков будет только в Донецкой, Херсонской областях и в Крыму.
Погода на Новый год в Украине не будет холодной, 31 декабря во многих регионах пройдет мокрый снег.
Прогноз погоды на сегодня: в Украине пройдут дожди и мокрый снег (карта)
По прогнозу Погода УНИАН, 31 декабря погода в Украине будет плюсовой. Так, в большинстве регионов столбики термометров поднимутся до +1...+3 градусов. Теплее всего будет на юге - там ожидается до +6 градусов.
В последний день 2019 года почти по всей стране ожидается снег и снег с дождем, без осадков будет только в Донецкой, Херсонской областях и в Крыму.
1 января 2020 года в Украине температура воздуха значительно не изменится. Осадков в большинстве областей не ожидается. Дождь пройдет только во Львовской, Донецкой, Черкасской и Черниговской областях, а снег ожидается на Винничине и Житомирщине.
Напомним, на выходных в Украине похолодает, пройдут дожди и мокрый снег.
- Винница+2°... -1°
- Днепр+5°... 0°
- Донецк+6°... 0°
- Житомир+2°... 0°
- Запорожье+6°... +1°
- Ивано-Франковск+3°... -1°
- Киев+2°... 0°
- Кировоград+4°... +1°
- Луганск+3°... +1°
- Луцк+2°... -1°
- Львов+2°... -2°
- Николаев+5°... +1°
- Одесса+5°... +1°
- Полтава+4°... +1°
- Ровно+1°... -2°
- Симферополь+6°... +1°
- Сумы+3°... 0°
- Тернополь+1°... -2°
- Харьков+3°... +1°
- Херсон+5°... +1°
- Хмельницкий+1°... -2°
- Черкассы+4°... +1°
- Чернигов+3°... +1°
- Черновцы+4°... -1°