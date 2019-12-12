Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии увеличилось до восьми человек

13:01, 12 декабря 2019
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Восемь человек числятся пропавшими без вести.

Извержение вулкана в Новой Зеландии / REUTERS
Извержение вулкана в Новой Зеландии / REUTERS

В четверг, 12 декабря, полиция Новой Зеландии подтвердила гибель еще двух пострадавших при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд.

В Новой Зеландии увеличилось число жертв извержения вулкана

Таким образом, число жертв стихии возросло до 8 человек, передает Xinhua.

По последним данным, в момент извержения вулкана на острове находились 47 человек. К настоящему времени в результате стихии 8 человек погибли, еще 8 числятся пропавшими без вести, многие пострадали. 

Напомним, накануне трое пострадавших в результате извержения вулкана были выписаны из медучреждений, их здоровью ничего не угрожает.

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Теги: #Новая Зеландия#вулкан
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