Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии увеличилось до восьми человек

Восемь человек числятся пропавшими без вести.

Извержение вулкана в Новой Зеландии / REUTERS

В четверг, 12 декабря, полиция Новой Зеландии подтвердила гибель еще двух пострадавших при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд.

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Таким образом, число жертв стихии возросло до 8 человек, передает Xinhua.

По последним данным, в момент извержения вулкана на острове находились 47 человек. К настоящему времени в результате стихии 8 человек погибли, еще 8 числятся пропавшими без вести, многие пострадали.

Напомним, накануне трое пострадавших в результате извержения вулкана были выписаны из медучреждений, их здоровью ничего не угрожает.