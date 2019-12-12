Число жертв извержения вулкана в Новой Зеландии увеличилось до восьми человек
Восемь человек числятся пропавшими без вести.
В четверг, 12 декабря, полиция Новой Зеландии подтвердила гибель еще двух пострадавших при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд.
В Новой Зеландии увеличилось число жертв извержения вулкана
Таким образом, число жертв стихии возросло до 8 человек, передает Xinhua.
По последним данным, в момент извержения вулкана на острове находились 47 человек. К настоящему времени в результате стихии 8 человек погибли, еще 8 числятся пропавшими без вести, многие пострадали.
Напомним, накануне трое пострадавших в результате извержения вулкана были выписаны из медучреждений, их здоровью ничего не угрожает.
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