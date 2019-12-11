Сегодня в Киеве без осадков, днем температура до +4°
Вечером в столице до +2°.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 11 декабря, в Киеве без осадков, температура до +4°.
Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на Новый год и Рождество
Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +4°, вечером - до +2°. Ветер переменный, до 2,9 м/с.
Солнце в столице взошло в 07:46, а зайдет в 15:54.
Как сообщал УНИАН, 11 декабря в Украине будет тепло, на западе местами пройдет небольшой снег.
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Погода в Украине
- Винница+3°... +2°
- Днепр+4°... 0°
- Донецк+4°... -3°
- Житомир+3°... +2°
- Запорожье+4°... 0°
- Ивано-Франковск+4°... -3°
- Киев+4°... +1°
- Кировоград+5°... +2°
- Луганск+2°... -2°
- Луцк+3°... 0°
- Львов+2°... -1°
- Николаев+5°... 0°
- Одесса+6°... +2°
- Полтава+3°... +2°
- Ровно+3°... 0°
- Симферополь+10°... +2°
- Сумы+4°... +2°
- Тернополь+1°... 0°
- Харьков+3°... +1°
- Херсон+4°... -1°
- Хмельницкий+2°... +1°
- Черкассы+4°... +2°
- Чернигов+4°... +1°
- Черновцы+3°... 0°
Виргиния, США
+1°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой снег
Ощущается как:-2 °
Влажность:47 %
Давление:759 мм
Ветер: 5.5 м/с
Вероятность осадков:24 %
Восход:07:18
Закат16:47
Видимость:8 км
Фаза луны:
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