Сегодня в Киеве без осадков, днем температура до +4°

08:30, 11 декабря 2019
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Вечером в столице до +2°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 11 декабря, в Киеве без осадков, температура до +4°.

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на Новый год и Рождество

Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +4°, вечером - до +2°. Ветер переменный, до 2,9 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:46, а зайдет в 15:54.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря в Украине будет тепло, на западе местами пройдет небольшой снег.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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