Солнечно и с морозом: какой будет погода в Украине сегодня (карта)
В Киеве в субботу, 7 декабря, осадков не ожидается. Днем – +1, +3, ночью -2, -4.
Сегодня погода в Украине будет облачная с прояснениями, кое-где ожидаются дожди и мороз.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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По информации синоптиков, на севере и в центральных областях страны 7 декабря будет +2, +4 градусов днем и -2, -4 ночью. В день небо могут затянуть облака, но солнце время от времени будет радовать жителей Киевщины, Житомирщины, Черниговщины, Винницкой, Черкасской и Сумской областей.
На востоке Украины будет солнечная погода без осадков. Днем +4, +7, ночью – 0, -2.
Синоптики прогнозируют дождливую погоду с низкой температурой (+2, +4 днем и -2, -4 ночью) на западе Украины.
На юге – солнечная погода с +3,+5 тепла. В Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму столбик термометра поднимется до отметок +6, +8 градусов.
В Киеве в субботу, 7 декабря, осадков не ожидается. Днем – +1, +3, ночью -2, -4.
Как сообщал УНИАН, в ближайшие дни синоптическая ситуация в Украине существенно не изменится.
- Винница+4°... 0°
- Днепр+6°... +1°
- Донецк+7°... -2°
- Житомир+4°... 0°
- Запорожье+7°... +2°
- Ивано-Франковск+5°... -2°
- Киев+4°... 0°
- Кировоград+7°... -4°
- Луганск+6°... -3°
- Луцк+4°... +2°
- Львов+4°... 0°
- Николаев+10°... -2°
- Одесса+8°... -1°
- Полтава+5°... -3°
- Ровно+3°... +1°
- Симферополь+11°... +1°
- Сумы+4°... -3°
- Тернополь+3°... -1°
- Харьков+5°... +2°
- Херсон+10°... -2°
- Хмельницкий+3°... 0°
- Черкассы+4°... -3°
- Чернигов+4°... -1°
- Черновцы+1°... -2°