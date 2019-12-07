Солнечно и с морозом: какой будет погода в Украине сегодня (карта)

В Киеве в субботу, 7 декабря, осадков не ожидается. Днем – +1, +3, ночью -2, -4.

Погода в Украине сегодня / УНИАН

Сегодня погода в Украине будет облачная с прояснениями, кое-где ожидаются дожди и мороз.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также Ливень затопил город Апингтон в ЮАР (видео)

По информации синоптиков, на севере и в центральных областях страны 7 декабря будет +2, +4 градусов днем и -2, -4 ночью. В день небо могут затянуть облака, но солнце время от времени будет радовать жителей Киевщины, Житомирщины, Черниговщины, Винницкой, Черкасской и Сумской областей.

На востоке Украины будет солнечная погода без осадков. Днем +4, +7, ночью – 0, -2.

Скриншот

Синоптики прогнозируют дождливую погоду с низкой температурой (+2, +4 днем и -2, -4 ночью) на западе Украины.

На юге – солнечная погода с +3,+5 тепла. В Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму столбик термометра поднимется до отметок +6, +8 градусов.

В Киеве в субботу, 7 декабря, осадков не ожидается. Днем – +1, +3, ночью -2, -4.

Как сообщал УНИАН, в ближайшие дни синоптическая ситуация в Украине существенно не изменится.